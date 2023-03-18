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"Факел" прервал десятиматчевую серию без побед в РПЛ, разгромив "Сочи"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Воронежский футбольный клуб "Факел" нанес крупное поражение "Сочи" в 20-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Результат игры в Воронеже - 3:0. Голы забили Георгий Гонгадзе (34-я минута, пенальти), Руслан Магаль (73) и Евгений Марков (79).

"Сочи" проводил последние минуты встречи в меньшинстве. На 80-й минуте Георгий Мелкадзе получил желтую карточку, после чего вступил в перепалку с арбитром, за что получил второе предупреждение и был удален.

"Факел" прервал десятиматчевую серию без побед в чемпионате, для клуба эта победа стала второй в текущем розыгрыше РПЛ. Воронежцы занимают 14-е место в таблице, имея в активе 17 очков. "Сочи" идет на девятом месте, у команды 28 очков.

В 21-м туре "Сочи" 1 апреля встретится с московским "Динамо", "Факел" в тот же день сыграет со столичным ЦСКА.

Факел Сочи РПЛ
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