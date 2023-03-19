Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, выиграв 19-й матч подряд
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Фрэнсиса Тиафо в матче 1/2 финала турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4).
Медведев является шестой ракеткой мира, Тиафо – 16-й.
В финале россиянин сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, №2 в рейтинге ATP) – Янник Синнер (Италия, 13).
Между тем, Медведев продлил серию побед до 19 матчей. Эта серия позволила ему выиграть три турнира подряд – соревнования категорий ATP-250 в Катаре, ATP-500 в Роттердаме и Дубае.