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Соболенко и Рыбакина стали финалистками теннисного турнира в США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина завоевали путевки в финал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В полуфинале соревнования Соболенко, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации второе место, обыграла седьмую ракетку мира Марию Саккари (Греция) – 6:2, 6:3.

В свою очередь, уроженка Москвы, до 2018 года выступавшая за Россию Рыбакина (№10 рейтинга) нанесла поражение первой ракетке мира Иге Швентек (Польша) – 6:2, 6:2.

В последний раз Соболенко и Рыбакина встречались в финале Australian Open-2023, победила спортсменка из Белоруссии.

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