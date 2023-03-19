Во Франции работают над защитой Олимпиады от атак с помощью дронов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Французские власти испытывают серьезные опасения относительно возможных террористических атак с использованием беспилотников против Олимпийских игр в Париже в 2024 году, сообщает в воскресенье газета Le Journal du dimanche.

В связи с этим, пишет издание, олимпийские объекты оснащаются "беспрецедентным оборудованием" с целью отражать такие возможные угрозы.

По мнению властей, которые решают вопросы безопасности игр 2024 года, при том, что угрозу терактов против Олимпиады вообще исключать нельзя, особую обеспокоенность вызывает возможность нападения с применением дронов. Газета приводит слова неназванного высокопоставленного чиновника, о том, что защита от дронов "совершенно ясно является приоритетом".

Le Journal du dimanche указывает на то, что рынок беспилотников, продаваемых в гражданском секторе, в последние годы продолжал расти. Иногда эти аппараты могут применяться и как настоящее оружие войны, что уже показали события на Украине.

По словам представителя Фонда стратегических исследований Тибо Фуйе, которые приводит газета, "гибридизация гражданских дронов для использования в военных или террористических целях не нова (...), риск может быть перенесен на Олимпиаду, это не фантазм".

Он объясняет, что борьба против дронов сложна. Постоянное развитие характеристик этих аппаратов затрудняет обнаружение и нейтрализацию беспилотников. "Проблема заключается в эффективности системы, которая должна быть многоуровневой. Против военных и гражданских дронов сражаются по-разному", - уточняет Фуйе.

ВВС, которые будут отвечать за противовоздушную защиту Олимпиады, выделили три вида исходящих от дронов рисков: атака беспилотника, несущего взрывное устройство; координация террористической атаки с распространением изображения ущерба; смута, устроенная протестующим лицом с использованием дрона.

В предварительной оценке из доклада счетной палаты за 2022 год, на которую ссылается Le Journal du dimanche, называется бюджет на безопасность игр в 419 млн евро. Это не окончательная цифра, и она может увеличиться. Генерал Этьен Фори, ответственный за борьбу против БПЛА во время Олимпийских игр 2024 года, заверяет, что будет внедрено "довольно уникальное оборудование".

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.