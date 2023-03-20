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Шесть человек стали кандидатами в главные тренеры сборной России по легкой атлетике

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики зарегистрировала шесть кандидатур на пост главного тренера национальной команды России, сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Президиум ВФЛА утвердил кандидатов для отбора на должность главного тренера сборных команд России по легкой атлетике. Шесть человек вовремя подали заявки, которые соответствуют Положению о порядке выдвижения кандидатов. Свои программы кандидаты на пост главного тренера будут представлять на ближайшем заседании президиума", - говорится в сообщении.

В числе кандидатов: старший тренер сборной России Светлана Абрамова, а также Леонид Волошин, Руслан Мащенко, Яков Петров, Николай Сидоров и Сергей Синелобов.

С 2015 по 2021 год главным тренером сборной России по легкой атлетике был олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. Позднее исполняющей обязанности главного тренера национальной команды была Ирина Привалова.

легкая атлетика ВФЛА
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