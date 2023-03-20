Экс-футболист "Локомотива" Тарасов выступит в медийной баскетбольной лиге

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чемпион России по футболу в составе московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов будет задействован в составе одной из команд на турнире в Москве в рамках первой в России медийной баскетбольной лиги, сообщили организаторы "Интерфаксу".

"На площадке столкнутся топовые музыканты, блогеры, селебрити и профессиональные игроки. О своем участии уже заявили команды HOOPS, GOATS, Omanko, Basement, Pena, AVG, Sayonaraboys, и Родина Медиа", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 1 по 30 апреля.

"Драйвовую атмосферу соревнований создаст впечатляющая мультимедийная площадка с огромным количеством экранов, световых эффектов и профессиональным звуком - каждая игра превратится в спортивное шоу", - отмечается в сообщении.

Игры будут проходить в формате 3х3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого игрового времени. В составе команд до 10 человек, при этом во время игры на площадке одновременно может находиться только один профессиональный баскетболист. Уменьшенный размер площадки — 20 метров вместо привычных 28 метров сделает игру еще более зрелищной.

Основной турнир пройдет в два этапа, где каждый сыграет с каждым. В плей-офф выйдут 8 команд, которые сыграют по олимпийской системе.