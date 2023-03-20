"Адмирал" выиграл у "Ак Барса" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты владивостокского "Адмирала" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в третьем матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.
Результат встречи во Владивостоке - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Адмирала", судьба матча решилась в овертайме.
Победа позволила "Адмиралу" сократить отставание в серии до четырех побед - 1-2. Четвертый матч серии пройдет также во Владивостоке 22 марта.