В РФС заявили о намерении УЕФА сохранить членство России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - УЕФА и ФИФА ведут переговоры с Российским футбольным союзом о возвращении на международные соревнования российских клубов и сборных, заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

"Создана рабочая группа, идет переговорный процесс с УЕФА и ФИФА по поэтапному возвращению российского футбола в клубные турниры и соревнования сборных. Деталей я не знаю, 31 марта состоится заседание исполкома РФС - возможно, будет больше информации. Впереди также выборы президента УЕФА (5 апреля - ИФ), которые мы ждем", - сказал Рогачев на заседании Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.

"Процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в УЕФА. Но прорабатываются все сценарии", - добавил он.

30 декабря 2022 года президент РФС Александр Дюков заявил, что большинство членов исполкома РФС выступили за скорейшее возвращение к турнирам, а не за переход в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.