Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию и создал рабочую группу для обсуждения

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза не принял решения о выходе из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию, сообщает портал Чемпионат.com.

По информации источника, Исполком РФС решил создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию.

Окончательного решения о переходе в Азию в пятницу принято не будет.

Ранее анонсировалось, что решение по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола исполком РФС примет 27 декабря, однако во вторник исполком перенес рассмотрение вопроса до 31 декабря.

Президент РФС Александр Дюков заявлял, что в АФК готовы принять Россию в состав участников, напоминает Чемпионат.com.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.