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"Авангард" третий раз подряд обыграл "Металлург" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" на выезде в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение магнитогорскому "Металлургу".

Поединок, состоявшийся в Омске во вторник, завершился в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Таким образом, "Авангард", который победил "Магнитку" третий раз кряду, повел в серии до четырех побед 3-0.

Следующий матч команды, которые представляют Восточную конференцию КХЛ, проведут в Магнитогорске 21 марта.

хоккей КХЛ
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