"Авангард" третий раз подряд обыграл "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" на выезде в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение магнитогорскому "Металлургу".
Поединок, состоявшийся в Омске во вторник, завершился в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.
Таким образом, "Авангард", который победил "Магнитку" третий раз кряду, повел в серии до четырех побед 3-0.
Следующий матч команды, которые представляют Восточную конференцию КХЛ, проведут в Магнитогорске 21 марта.