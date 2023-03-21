Соперник Дацика по предстоящему бою бразилец Мондрагон заявил о любви к России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бразильский боец Джеронимо "Мондрагона" Дос Сантоса, которому 25 марта в марте предстоит поединок с россиянином Вячеславом Дациком, заявил, что с любовью относится к России.

"Для меня Россия – любовь. Ко мне здесь отлично относятся", - сказал бразилец на пресс-конференции во вторник.

"Говоря про самый памятный поединок с российскими бойцами, то вспомню встречу с Иваном Штырковым. И запомнилась она не из-за того, что это моя единственная ничья в карьере. Тогда я был в лучшей своей форме. Свои бои я провожу с весом где-то под 130 кг, а со Штырковым вес был 118 кг. И сейчас мой вес тоже составляет 118 кг. Это я говорю для того, чтобы мой соперник (Дацик) обратил на это внимание", - сказал Дос Сантос.

На это высказывание отреагировал Дацик.

"Я видел его форму. Он хорошо скинул, а в нашем возрасте и в нашем весе набрать такую форму проблематично", - подчеркнул россиянин.

Поединок представителей тяжелого веса пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты. Дос Сантос уверен, что бой будет обоюдно жестким.

"Ни я, ни Дацик во время боя не отступаем назад, мы идем только вперед. Уверен, что 25 марта мы покажем жесткий бой, и один из нас точно покинет арену на носилках. Я профессиональный боец, мне неважно по каким правилам будет бой, но после этого поединка я приглашаю Дацика провести поединок по ММА", - сказал бразилец.

Бой возглавит турнир, запланированный на 25 марта. Шоу пройдет на арене самарского СКК "Дворец Спорта имени В.Высоцкого".