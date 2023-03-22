Женская сборная России по футболу победила Бангладеш, играя под флагом РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Футболистки сборной России одержали победу над соперницами из Бангладеш в матче чемпионата Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков не старше 17 лет.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиянок. В составе сборной России голы провели Елена Голик (дважды) и Анастасия Каратаева.

Турнир проходит в Бангладеш. Российская сборная, получившая приглашение для участия в соревновании, провела первую игру под символикой своей страны после выдвинутых в феврале 2022 года санкций ФИФА.