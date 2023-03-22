Главный тренер "Урала" Гончаренко дисквалифицирован на три игры

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на три игры отстранил главного тренера екатеринбургского "Урала" Виктора Гончаренко, сообщает "Чемпионат".

Наказание вынесено за тренера "Урала" Виктора Гончаренко за ненормативную лексику в адрес арбитра в матче против московского "Динамо". Игра прошла 18 марта и завершилась поражением "Урала" со счетом 0:1. Оно прервало 16-матчевую беспроигрышную серию команды.

В результате Гончаренко пропустит игры с "Зенитом", "Ахматом" и ЦСКА.