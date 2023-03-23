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"Авангард" нанес четвертое поражение "Металлургу" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" стал полуфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина-2023, обыграв магнитогорский "Металлург" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок команд из Восточной конференции, состоявшийся в Магнитогорске в четверг, завершился со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (1-я минута матча), Рид Буше (29 и 49 мин) и Алекс Бродхерст (58). За хозяев отличился Григорий Дронов (11).

Нападающий Буше возглавил список снайперов, всего на счету американца шесть шайб в девяти матчах плей-офф.

Таким образом, "Авангард", который победил "Магнитку" четвертый раз кряду, выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0.

В полуфинале плей-офф "Авангард" сыграет с победителем пары "Ак Барс" (Казань) - "Адмирал" (Владивосток).

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