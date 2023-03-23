Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграла вничью 1:1 в товарищеском матче против национальной команды Ирана.

Поединок состоялся в четверг в Тегеране. Оба мяча были забиты с пенальти. Россия вышла вперед на 28-й минуте, когда за нарушение на Антоне Зиньковском 11-метровый реализовал Антон Миранчук.

Иранцы сравняли счет на 47-й минуте после того, как правила в своей штрафной нарушил Руслан Литвинов. Гол в ворота россиян забил нападающий "Порту", действующий чемпион Португалии Мехди Тареми.

26 марта Россия в Петербурге проведет контрольный матч против сборной Ирака.