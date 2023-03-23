Поиск

Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграла вничью 1:1 в товарищеском матче против национальной команды Ирана.

Поединок состоялся в четверг в Тегеране. Оба мяча были забиты с пенальти. Россия вышла вперед на 28-й минуте, когда за нарушение на Антоне Зиньковском 11-метровый реализовал Антон Миранчук.

Иранцы сравняли счет на 47-й минуте после того, как правила в своей штрафной нарушил Руслан Литвинов. Гол в ворота россиян забил нападающий "Порту", действующий чемпион Португалии Мехди Тареми.

26 марта Россия в Петербурге проведет контрольный матч против сборной Ирака.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

World Athletics восстановил членство ВФЛА после семилетнего отстранения

Иран - Россия. Онлайн

Иран - Россия. Онлайн

Клуб НХЛ "Чикаго" отказался от участия в ЛГБТ-акции из-за россиян

РФС подтвердил проведение матча Россия - Ирак

РФС подтвердил проведение матча Россия - Ирак

СКА победил "Торпедо" и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею

Главный тренер "Урала" Гончаренко дисквалифицирован на три игры

"Нижнему Новгороду" присудили техническое поражение в матче с "Торпедо"

Талалаев покинул пост главного тренера "Торпедо"

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжам

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжам
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });