Две россиянки вышли в финал чемпионата мира по боксу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Две представительницы сборной России по боксу завоевали путевки в финал чемпионата мира среди женщин в Индии.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 63 кг Наталия Сычугова победила колумбийку Габриэлу Камило. В финале россиянка встретится с представительницей Китая Ченджу Ян.

В категории до 70 кг Анастасия Демурчян оказалась сильнее китаянки Панань Чжоу. Соперницей Демурчян в борьбе за золото будет Фрэнсис Скотт Кайе (Австралия).

Еще одна россиянка, Диана Пятак в полуфинале потерпела поражение от Хадиджи Марди из Марокко и стала обладательницей бронзовой медали.

Женский чемпионат мира по боксу проходит в Индии с 15 по 26 марта. Россиянки выступают в турнире под флагом РФ.