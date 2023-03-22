Россиянки гарантировали себе три медали чемпионата мира по боксу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU -Три представительницы сборной России по боксу обеспечили себе как минимум бронзовые награды проходящего в Нью-Дели чемпионата мира.

Путевки в полуфинал завоевали Наталья Сычугова (весовая категория до 63 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Диана Пятак (свыше 81 кг). По регламенту боксерских соревнований проигравшие в поединках 1/2 финала спортсмены становятся обладателями бронзовых медалей.

В четвертьфинале Сычугова одолела представительницу Узбекистана Хадичабону Абдуллаеву, Демурчян – соперницу из Алжира Ишрак Шаиб. Пятак на этой стадии чемпионата мира должна была провести бой против Михрибан Гюнери (Турция), но та снялась с турнира.

Женский чемпионат мира по боксу проходит в Индии с 15 по 26 марта. Россиянки выступают в турнире под флагом РФ.