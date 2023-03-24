Японская фигуристка Сакамото стала двукратной чемпионкой мира

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Японка Каори Сакамото завоевала золото домашнего чемпионата мира по фигурному катанию.

По сумме короткой и произвольной программ она заработала 224,61 балла.

Второе место заняла кореянка Ли Хэ Ин (220,94). Обладательницей бронзы стала бельгийка Луна Хендрикс (210,94).

Каори Сакамото, таким образом, стала двукратной чемпионкой мира. До этого она выиграла чемпионат планеты в 2022 году.

Российские фигуристы участия в турнире не принимают из-за введенных в отношении них по рекомендации МОК санкций.