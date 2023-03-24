В Федерации регби России подтвердили планы остаться в Европе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Федерация регби России, ОКР обсуждают с Олимпийским советом Азии участие сборных по регби-7 в азиатских отборочных турнирах на ОИ. Однако планов переходить в азиатскую федерацию у российской организации нет.

"В Азию мы не переходим, остаемся в европейском пространстве, но готовимся к Азиатским играм - отборочным на Олимпиаду", - сказал председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев на заседании организации в пятницу.

Заместитель председателя Высшего совета ФРР Кирилл Ященков напомнил, что "недавно МОК допустил возможность участия россиян и белорусов в нейтральном статусе на международных турнирах".

"Отдельно отмечено, что нельзя отстранять спортсменов, исходя из их гражданства и паспорта. Также обсуждались критерии доступа, которые подразумевают одобрение миротворческой миссии МОК и отсутствие активной поддержки проведения РФ спецоперации на Украине. Мы ждем рекомендаций МОК, без них все стоит", - заявил Ященков.

"ОКР и ФРР обратились в Олимпийский совет Азии с вопросом о том, чтобы мы выступили в отборочном олимпийском турнире по регби-7. Мы ждем ответа, ведем переговоры с Олимпийским советом Азии, Азиатская федерация регби, которые нас поддерживают. Шансы есть, мы в контакте с международной федерацией", - подчеркнул он.

Ященков отметил, что представители ФРР в ближайшем времени проведет личные консультации с Азиатской федерацией регби и Азиатским олимпийским советом.

"У нас налажены отношения с Азиатской федерацией регби, который нас поддерживают, у нас скоро будет с ними встреча, но руководящая роль у МОК. Когда они выпустят свои рекомендации, Азиатский комитет не примет никаких решений. МОК с января ведет активные консультации с международными федерациями по этому вопросу", - рассказал он.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, включающих осуждение спецоперации России на Украине.