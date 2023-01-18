Поиск

Глава Федерации регби России счел преждевременными разговоры о ее переходе в Азию

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Федерация регби России может рассмотреть вероятность перехода в Азию, если европейская федерация продлит запрет на участие в своих турнирах для россиян, заявил "Интерфаксу" председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

"Вряд ли много спортивных федераций стремятся в Азию сейчас. Мы привыкли, что традиционно мы соревнуемся в Европе, где у нас много друзей. Следим за развитием событий, если получится так, что все будет отдано на откуп Европейской федерации регби, где мы зарегистрированы, а она своим решением нас не допустит, тогда примем свое решение. А пока об этом рано говорить", - сказал Артемьев.

Ранее о возможном выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Как анонсировалось, в январе должна быть создана совместная группа РФС/УЕФА, которая обсудит возможный переход.

регби Азия Игорь Артемьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ISU вновь отказался от проведения в России Гран-при по фигурному катанию

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка России проиграла в стартовом круге Australian Open

Надаль выбыл из Australian Open

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ

ЦСКА обыграл СКА в КХЛ

Джокович вышел во второй круг Australian Open

Джокович вышел во второй круг Australian Open

Рублев победил Тима в первом круге Australian Open

Пять представителей России выбыли из Australian Open в первый день турнира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });