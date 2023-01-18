Глава Федерации регби России счел преждевременными разговоры о ее переходе в Азию

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Федерация регби России может рассмотреть вероятность перехода в Азию, если европейская федерация продлит запрет на участие в своих турнирах для россиян, заявил "Интерфаксу" председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

"Вряд ли много спортивных федераций стремятся в Азию сейчас. Мы привыкли, что традиционно мы соревнуемся в Европе, где у нас много друзей. Следим за развитием событий, если получится так, что все будет отдано на откуп Европейской федерации регби, где мы зарегистрированы, а она своим решением нас не допустит, тогда примем свое решение. А пока об этом рано говорить", - сказал Артемьев.

Ранее о возможном выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Как анонсировалось, в январе должна быть создана совместная группа РФС/УЕФА, которая обсудит возможный переход.