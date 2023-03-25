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Россиянка Демурчян выиграла золото ЧМ по боксу

Также на счету представительниц России, выступивших на турнире под флагом РФ, по одной серебряной и бронзовой медали

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Демурчян стала чемпионкой мира по боксу среди женщин в Нью-Дели (Индия).

В финале соревнования в весовой категории до 70 кг она победила представительницу Австралии Фрэнсис Скотт Кайе.

Также в заключительный день соревнования россиянка Наталия Сычугова стала обладательницей серебряной награды. В финале в весовой категории до 63 кг она потерпела поражение от китаянки Ян Ченджу.

В общей сложности представительницы России завоевали три медали – по одной золотой, серебряной и бронзовой награды. Медаль бронзовой достоинства ранее завоевала Диана Пятак (категория – свыше 81 кг).

Сборная России выступила на турнире под флагом РФ после допуска ее к международным соревнованиям со стороны Международной ассоциации бокса.

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