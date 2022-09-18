Жуков предположил, что МОК скоро пересмотрит решение по отстранению россиян

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет осознал проблему, связанную с отстранением российских спортсменов и, вероятно, в скором будущем пересмотрит свое решение, считает вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Я уверен, что наши спортсмены вернутся в любом случае, потому что отстранение по политическим мотивам противоречит и хартии МОК, все это прекрасно понимают", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

"В некоторых видах спорта без нас делать нечего. Фигурное катание, лыжи, художественная гимнастика, синхронное плавание - без наших это вторая лига. Все понимают, что без наших спортсменов не будет привлекательных телетрансляций по многим видам спорта, нет такой конкуренции. Я думаю, МОК поменяет свою позицию, и наши вернутся", - отметил Жуков.

Он напомнил, о том, что недавно состоялось заседание с участием президента МОК Томаса Баха, комиссии спортсменов МОК и членов комиссий спортсменов национальных Олимпийских комитетов.

"Бах уже не был так категоричен в своих рекомендациях международным федерациям. Появилось осознание того, что есть такая проблема и надо ее решать, возвращать наших спортсменов. Думаю, в конце года МОК будет принимать решение", - заявил Жуков.

Накануне он посетил Чебоксары в рамках мероприятий, связанных с проведением здесь Суперфиналов мужского и женского чемпионатов России по шахматам.