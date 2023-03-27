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Дацик похвалил поверженного им Мондрагона за смелость в поединке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Дацик высоко отозвался о бразильце Джеронимо "Мондрагоном" Дос Сантосе, которого он нокаутировал 25 марта на турнире бойцовской лиги Ural FC 2 в Самаре.

"Мондрагон — молодец, он не бегал, он шел вперед, атаковал. Мы зарубились. Оказалось, что я в детстве кушал больше скорлупы, и мои кости крепче. Вот и всё", - приводит слова Дацика пресс-служба лиги.

Главный поединок турнира прошел по правилам кикбоксинга и завершился на первой минуте первого раунда. За стартовый отрезок боя россиянин смог дважды отправить соперника в нокдаун.

На взвешивании накануне боя россиянин оказался тяжелее соперника. Вес Дацика составил 120 кг, Мондрагона – 118,3 кг.

кикбоксинг Вячеслав Дацик
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