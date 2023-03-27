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Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной России по хоккею Василий Кошечкин завершил выступления в профессиональном спорте, сообщила пресс-служба магнитогорского "Металлурга", за который голкипер отыграл 11 сезонов в КХЛ.

"О своём решении Василий Владимирович объявил сегодня, 27 марта", - говорится в сообщении.

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Кошечкин сыграл в КХЛ 15 сезонов и 765 матчей – 555 из них в "Металлурге". В регулярных чемпионатах он отыграл за "Металлург" 428 игр, 49 из которых на "ноль", одержал 216 побед и в общей сложности провёл на льду 23 603 минуты. Помимо этого, в активе Василия Кошечкина 11 голевых передач и 23 победы в буллитных сериях.

В плей-офф Василий Кошечкин провёл за "Металлург" 127 игр и одержал 76 побед, проведя в общей сложности 7 439 минуты на льду. В играх на вылет в активе голкипера 13 "сухих" матчей.

С "Металлургом" Кошечкин дважды завоевал Кубок Гагарина и становился чемпионом России, два раза выиграл серебряные медали чемпионата страны, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина. Будучи игроком тольяттинской "Лады" Кошечкин становился серебряным призёром чемпионата России 2005-го года и бронзовым призёром чемпионата России 2004 года.

В общей сложности Василий Кошечкин отыграл за "Металлург" 11 сезонов.

Кошечкин – чемпион мира-2009 и олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России

Василий Кошечкин Металлург КХЛ
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