Бах счел возможным участие спортсменов из РФ в международных соревнованиях

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях, этому есть много примеров, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во вторник.

"Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает", - заявил Бах во время заседания исполнительного комитета МОК, его слова приводят западные СМИ.

Он добавил, что этому есть множество примеров, в частности, теннис, настольный теннис, велоспорт и другие виды спорта.

Бах отметил, что политика не должна быть частью спортивных соревнований, и спортсмены не должны страдать только потому, что они - граждане той или иной страны.

В прошлом году Бах допустил возвращение россиян в число участников международных турниров в нейтральном статусе и при условии дистанцирования от спецоперации на Украине.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, включающих осуждение спецоперации России на Украине.