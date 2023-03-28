ОКР не согласился с критериями допуска россиян и белорусов до международных турниров

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU -Критерии допуска на международные соревнования россиян и белорусов, озвученные президентом МОК Томасом Бахом, являются неприемлемыми для Олимпийского комитета России, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Решение исполкома МОК расцениваем как признание их ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске россиян и белорусов к международным соревнованиям", - сказал Поздняков журналистам во вторник.

"Озвученные критерии возвращения на международные старты неприемлемы. Это дискриминация по национальному признаку, на что неоднократно обращали внимание международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека. Их позиция проигнорирована", - отметил президент ОКР.

"Запрет на участие россиян и белорусов в командных соревнованиях - это дискриминация не только по паспорту, но и по дисциплинам. Лишить 30% представителей нашей команды возможности выступать в отборе на ОИ-2024 без каких-либо оснований (...) Этот подход противоречит олимпийской Хартии!" - подчеркнул глава ОКР.

По его словам, "недопуск спортсменов, которые имеют контракты с военными организациями, закладывает основу для внутреннего конфликта в российском спорте".

"Нынешние параметры доступа не будут способствовать допуску россиян и белорусов. Это фарс, в котором грубо нарушены базовые уставы ООН и олимпийской Хартии. ОКР продолжит контракты с МОК", - сказал Поздняков.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом и только в индивидуальных турнирах. Участие спортсменов из этих стран в командных видах спорта не рассматривается.

МОК также оставил в силе запреты на российские и белорусские флаги, гимны, а также на проведение на территории РФ и Белоруссии международных соревнований. Спортсмены должны выступать в белой или однотонной форме. Не будут допущены спортсмены, поддерживающие проведение спецоперации России на Украине, а также спортсмены, связанные с военными организациями.

Решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 и 2026 годов МОК примет позднее.