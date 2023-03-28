МОК отложил решение по допуску россиян до международных турниров

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) вернется к вопросу о допуске россиян до летней Олимпиады 2024 года в Париже позднее, заявил президент МОК Томас Бах.

"МОК оставляет за собой право вернуться к вопросу их участия в Олимпиаде 2024 года, когда это будет возможно", - сказал Бах на пресс-конференции во вторник.

Глава МОК отметил, что санкции, наложенные ранее, остаются в силе. Под запретом остаются российские и белорусские флаги и гимны, чиновникам из этих стран запрещено присутствовать на международных соревнованиях. Также остается в силе запрет на проведение международных турниров в России и Белоруссии.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, в частности, осуждение проведение Россией спецоперации на Украине.