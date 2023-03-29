Чемпион ОИ по гимнастике Далалоян не покинет "Динамо" ради критериев МОК

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не собирается покидать общество "Динамо", чтобы соответствовать требованиям МОК для допуска к международным турнирам.

"На самом деле верю, что никто не будет поддаваться этим рекомендациям. У нас всех есть ценности. Да, мой клуб "Динамо" представляет силовые структуры. Вся команда вокруг меня — нечто ценное и важное для меня. Это строилось годами. Для меня ценно, что я представляю "Динамо" и силовые структуры", - сказал 26-летний Далалоян.

"Благодарен, что они мне помогли тренироваться дальше. И из‑за каких‑то рекомендаций я не пойду на то, чтобы уйти из любимого клуба, который представляю всю жизнь", - отметил гимнаст.

Далалоян выразил надежду, что "большинство спортсменов не будут уподобляться этим рекомендациям".

"Уверен, наш Олимпийский комитет и министерство спорта будут оспаривать эти рекомендации и будут проводить какую‑то работу, чтобы эти рамки как‑то поменялись", - заявил спортсмен.

По итогам обсуждения МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Но и из них не все получат добро: запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, силовым структурам.