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Авербух указал на осторожный оптимизм в ситуации с Костомаровым

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух подтвердил улучшение состояния здоровья победителя ОИ Романа Костомарова.

"Это действительно так, есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться. Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Но давайте подождем, пока Рома поправится, — хотя бы из какого-то суеверия", - приводит слова Авербуха "Спорт-Экспресс".

О том, что 46-летний Костомаров попал в реанимацию, стало известно 10 января. Сообщалось о его тяжелом состоянии и о том, что он введен в медикаментозную кому. Также появлялась информация о том, что фигурист перенес ампутацию стопы с целью убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток. По сведениям источника, ему ампутировали и кисти рук.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли золото Олимпийских игр-2006, дважды стали чемпионами мира, по три раза – чемпионами Европы и России.

Илья Авербух Роман Костомаров
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