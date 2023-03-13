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"Матч ТВ" сообщил об улучшении состояния здоровья Костомарова

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В состоянии госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наблюдаются улучшения, сообщает "Матч ТВ".

Источник телеканала отмечает, что врачи в случае сохранения динамики могут рассмотреть снятие пациента с аппарата искусственной вентиляции легких.

Костомаров после микроинсульта был погружен в медикаментозный сон. Сообщалось, что 46‑летний фигурист перенес ампутацию стопы с целью убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток. Также появились сообщения об ампутации кистей рук.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли золото Олимпийских игр-2006, дважды стали чемпионами мира, по три раза – чемпионами Европы и России.

фигурное катание Роман Костомаров
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