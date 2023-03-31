Бюджет "Спартака" на 2023 год составил примерно 135 млн евро

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Бюджет московского футбольного клуба "Спартак" на текущий год составляет примерно 130-135 млн евро, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что прошлогоднему уходу Леонида Федуна с поста председателя совета директоров клуба предшествовал курс на постепенное сокращение финансирование клуба. Речь шла о сокращении на 10% в год.

Однако после ухода Федуна от уменьшения финансовых вливаний решено отказаться.

"Спартак" с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.