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Лукашенко призвал белорусов "не париться" в связи с нейтральным флагом на турнирах

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал белорусских спортсменов в стремлении выступать на международных соревнованиях, пусть и под нейтральным флагом, призвав их "не париться" по поводу рекомендаций МОК об ограничениях использования госсимволов своей страны и России.

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"Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим - потерпим. Хотя это мерзость самая последняя: почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь", - сказал Лукашенко в пятницу в ходе ежегодного послания народу и парламенту.

"Он приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг..., скажет, что его лишили (возможности) выступать по этим флагом, но он патриот..." - добавил президент.

По мнению Лукашенко, выступление спортсменов под нейтральным флагом не уменьшает гордости за их победы у соотечественников, приведя в пример белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Как сказал президент, все спортсмены хотят мира. "Я не против, пусть скажут, что против войны - против войны в Сирии, в Афганистане, которые они (Запад) ведут в разных уголках мира, и против войны на Украине. За мир будем", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко МОК Белоруссия
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