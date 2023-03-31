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Франция отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Федерация фехтования Франции отменила проведение домашнего этапа Кубка мира в соревнованиях на шпагах в связи с допуском к международным соревнованиям представителей России и Белоруссии.

СпортГермания отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиянЧитать подробнее

"В связи с невозможностью выполнить требования Международной федерации фехтования (FIE) по приему российских и белорусских спортсменов (...) французская федерация фехтования с сожалением сообщает об отмене Challenge Monal в 2023 году", - сообщается в заявлении на сайте организации.

Challenge Monal, французский этап Кубка мира, должен был пройти с 19 по 21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.

Ранее по аналогичной причине об отказе проводить у себя этап Кубка мира на рапирах среди женщин объявила Федерация фехтования Германии.

Как сообщалось, российским и белорусским фехтовальщикам будет разрешено выступать в международных турнирах, соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе FIE 10 марта.

Франция Международная федерация фехтования Белоруссия
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