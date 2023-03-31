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Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала решение МОК по россиянам

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) выразил солидарность с позицией Международного олимпийского комитета, который рекомендовал допустить до международных соревнований россиян и белорусов в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба АНОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов.

При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине, также запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, ЦСКА и "Динамо". Запрет на участие в турнирах сохраняется для российских и белорусских команд.

Участие россиян и белорусов в Олимпийских игра будет обсуждаться позднее, отметил глава МОК Томас Бах.

Исполком АНОК также "выразил тревогу в связи с недавними угрозами бойкота со стороны правительства и заявлениями об ограничении доступа спортсменов к международным спортивным соревнованиям, в которых могут участвовать нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом".

"Любые призывы правительства к бойкоту представляют собой прямое вмешательство в автономию спорта и явную политизацию спорта. Это будет только способствовать изоляции НОК от мирового спортивного сообщества и напрямую повлияет на мечты и стремления спортсменов", - говорится в заявлении организации, под которым подписались президенты пяти континентальных ассоциаций НОК.

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