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ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии КХЛ

Победитель определился в третьем овертайме

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА (Москва) нанесли поражение соперникам из петербургского СКА в первом матче серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги.

Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0 1:0). Победитель определился в третьем овертайме.

За ЦСКА забили Максим Мамин (2-я минута), Владислав Каменев (58) и Никита Нестеров (103). В составе СКА отличились Святослав Гребенщиков (24) и Александр Никишин (27).

ЦСКА лидирует в серии до четырех побед - 1:0.

Второй матч серии пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.

ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина.

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