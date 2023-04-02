ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии КХЛ
Победитель определился в третьем овертайме
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА (Москва) нанесли поражение соперникам из петербургского СКА в первом матче серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги.
Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0 1:0). Победитель определился в третьем овертайме.
За ЦСКА забили Максим Мамин (2-я минута), Владислав Каменев (58) и Никита Нестеров (103). В составе СКА отличились Святослав Гребенщиков (24) и Александр Никишин (27).
ЦСКА лидирует в серии до четырех побед - 1:0.
Второй матч серии пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.
ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина.