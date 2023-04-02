"Челси" расторг контракт с Поттером спустя семь месяцев после назначения

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU -

Англичанин Грэм Поттер покинул пост главного тренера лондонского футбольного клуба "Челси", сообщила пресс-служба команды.

"Футбольный клуб "Челси" заявляет, что Грэм Поттер покинул клуб. "Челси" хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия и вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера назначен Бруно Салтор - один из членов тренерского штаба Поттера.

47-летний Поттер возглавил "Челси" 9 сентября 2022 года, сообщалось, что контракт рассчитан на 5 лет. Ранее Поттер работал главным тренером шведского "Эстерсунда" и британских "Суонси" и "Брайтон энд Хоув Альбион".

"Челси" занимает 11-е место в таблице Английской премьер-лиги, в субботу клуб проиграл "Астон Вилле" с результатом 2:0.

В Лиге чемпионов УЕФА клуб дошел до 1/4 финала, где встретится с испанским "Реалом". Матчи состоятся 12 и 18 апреля.