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Умер участвовавший в спаррингах с Али чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Бывший советский боксер Игорь Высоцкий скончался на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"Коллектив Федерации бокса России, вся боксерская семья выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Высоцкого", - говорится в сообщении.

Высоцкий выиграл чемпионат СССР в 1978 году.

Громкую славу ему принесли две победы над ранее непобедимым кубинцем Теофило Стивенсоном - трёхкратным олимпийским чемпионом, суперзвездой бокса 1970-80-х годов.

В 1978 году Высоцкий стал одним из трех советских боксеров, принявших участие в спаррингах Мохаммедом Али, получил от того высокую оценку.

бокс Федерация бокса России Игорь Высоцкий
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