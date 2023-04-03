Умер участвовавший в спаррингах с Али чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Бывший советский боксер Игорь Высоцкий скончался на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
"Коллектив Федерации бокса России, вся боксерская семья выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Высоцкого", - говорится в сообщении.
Высоцкий выиграл чемпионат СССР в 1978 году.
Громкую славу ему принесли две победы над ранее непобедимым кубинцем Теофило Стивенсоном - трёхкратным олимпийским чемпионом, суперзвездой бокса 1970-80-х годов.
В 1978 году Высоцкий стал одним из трех советских боксеров, принявших участие в спаррингах Мохаммедом Али, получил от того высокую оценку.