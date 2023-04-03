ХК "Металлург" расторг контракт с главным тренером Воробьевым

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев уходит в отставку, заявил в понедельник первый вице-президент хоккейного клуба Сергей Ласьков.

"В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, а цели мы ставим большие и конкретные (...) по соглашению сторон расторгаем контракт с Ильёй Воробьевым", - сказал Ласьков на пресс-конференции.

"Скоро узнаете имя нового тренера", - добавил он.

Воробьев тренировал "Металлург" с 2019 года. В текущем сезоне магнитогорский клуб уступил в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги омскому "Авангарду" (0-4 по победам).