Юран назначен на пост главного тренера ФК "Пари Нижний Новгород"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" сообщил об уходе из команды главного тренера Артема Горлова. Отмечается, что контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Также во вторник нижегородский клуб объявил, что новым главным тренером команды становится Сергей Юран.

"Приняли решение о приглашении в ФК "Пари НН" Сергея Юрана. Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже", - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, "Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня".

После 21-го тура Российской премьер-лиги "Нижний Новгород" занимает 13-е место в турнирной таблице.