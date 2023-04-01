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Синнер победил Алькараса на турнире в Майами и сыграет в финале с Медведевым

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер победил лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в финале турнира категории Masters в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 в пользу итальянца, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 11-е место.

В финале Синнер сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Призовой фонд Miami Open-2023 - 8 млн 800 тыс. долларов.

Майами теннис Янник Синнер Карлос Алькарас Даниил Медведев
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