Синнер победил Алькараса на турнире в Майами и сыграет в финале с Медведевым
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер победил лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в финале турнира категории Masters в Майами.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 в пользу итальянца, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 11-е место.
В финале Синнер сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Призовой фонд Miami Open-2023 - 8 млн 800 тыс. долларов.