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ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" во втором матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0.

Армейцы победили благодаря автоголу нидерландского защитника гостей Гленна Бейла, который случился на 92-й минуте поединка.

15 марта команды в Самаре сыграли вничью 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч в финал прошел ЦСКА, где он встретится с "Уралом" (Екатеринбург).

"Крылья Советов" продолжат выступление во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.

ЦСКА Крылья Советов Самара Москва
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