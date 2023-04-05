ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" во втором матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0.
Армейцы победили благодаря автоголу нидерландского защитника гостей Гленна Бейла, который случился на 92-й минуте поединка.
15 марта команды в Самаре сыграли вничью 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч в финал прошел ЦСКА, где он встретится с "Уралом" (Екатеринбург).
"Крылья Советов" продолжат выступление во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.