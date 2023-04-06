Российский боксер Кудряшов проведёт поединок против американца Шьюмейкера

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бойцовский турнир Pravda Boxing, главным событием которого станет поединок российского боксера-профессионала Дмитрия Кудряшева и американца Сэма Шьюмейкера, состоится 27 апреля во Владикавказе, сообщают организаторы соревнования.

"Мы готовим во Владикавказе большой турнир, который возглавит противостояние двух молотов - Дмитрия Кудряшова и Сэма Шьюмейкера. Уверен, что даже ощущение ожидания этого поединка никого не оставит равнодушным", - заявил президент Pravda Boxing Хетаг Цопанов.

"Кудряшов - один из самых популярных российских боксеров, который неоднократно доказывал свой высокий класс. Шьюмейкер - не только серьёзный спортсмен, но и яркий персонаж, способный показать шоу. В любом случае, это супертяжелый вес, а у обоих соперников есть нокаутирующий удар, который может в один момент решить исход поединка", - отметил он.

Цопанов подчеркнул, что все доходы от продажи билетов на турнир будут переданы на благотворительность.

Кудряшов проходит подготовку в преддверии поединка в Москве и с интересом ожидает прибытия в Россию своего оппонента.

"Я слышал, что Сэм - крутой парень. Но пугать ему меня не надо, я сам не из столиц, знаю все это. Все мои недуги прошли, сейчас я активно готовлюсь с тренером Андреем Ивичуком. Придёт день боя, ударю Сэма не только молотом, но и кулаками", – заявил Кудряшов.

Соперник россиянина заявил, что бойцов ждет "отличный поединок".

"Дмитрию Кудряшову надо быть осторожнее, ведь я тоже молот, - отметил Шьюмейкер. - Я готов к поездке в Россию, понимаю, что нас ждёт отличный поединок. И я не считаю, что в этом бою есть однозначный фаворит", - сказал Шьюмейкер.

Это выступление будет вторым для Кудряшова под эгидой Pravda Boxing, в июне прошлого года он в первом раунде нокаутировал Вагаба Вагабова.

Всего на счету спортсмена 25 побед (24 нокаутом) и шесть поражений. В 2022 году спортсмен также потянул поезд весом 300 тонн.

Профессиональный боксёрский рекорд Шьюмейкера - пять побед при одном поражении. В его активе - несколько поединков за чемпионский титул в супертяжелом весе организации боев на голых кулаках Bare Knuckle FC.