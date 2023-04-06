Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 37-м месте

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу вышла на первое место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг на сайте организации.

Действующие чемпионы мира до этого занимали вторую строчку.

Предыдущий лидер, национальная команда Бразилии опустилась сразу на третью ступень. На второе место с третьего поднялась сборная Франции.

Список команд, занимающих места с четвертое по десятое, остался прежним: Бельгия, Англия, Нидерланды, Хорватия, Италия, Португалия, Испания.

Сборная России сохранила за собой 37-е место.