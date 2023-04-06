Глава Международной федерации гимнастики заявил о праве россиян выступать в турнирах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Спорт не должен быть зависим от политики, заявил президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, говоря о возможности участия представителей РФ и Белоруссии в международных турнирах.

"Я защищаю всех гимнастов в мире как семью. Поэтому я поддерживаю украинских гимнастов и защищаю право российских и белорусских гимнастов, не причастных к СВО, участвовать в соревнованиях", - приводит слова Ватанабэ пресс-служба FIG.

"Спорт не зависит от политики. Спорт должен стремиться к миру... Это миссия, данная спорту", - подчеркнул руководитель организации.

В сообщении FIG говорится, что рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям федерация рассмотрит на заседании исполкома организации 12-13 мая в Турции.

28 марта МОК рекомендовал допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине, также запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, ЦСКА и "Динамо". Сохраняется запрет российских и белорусских спортсменов на участие в командных видах спорта.