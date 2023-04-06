Главный тренер "Спартака" оштрафован за высказывания после игры с "Ахматом"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля за высказывания после матча РПЛ с "Ахматом", сообщает пресс-служба РФС.

"КДК РФС принял решение оштрафовать главного тренера ФК "Спартак" Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей за неподобающие высказывания на пресс-конференции после матча", - говорится в сообщении.

По окончании матча "Спартак" - "Ахмат" (0:0) 1 апреля наставник московской команды Абаскаль на пресс-конференции нецензурно выразился в отношении действий соперника.