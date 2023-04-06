World Chess привлекла $3,8 млн от IPO в Лондоне

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - World Chess Plc, коммерческий партнёр Международной шахматной федерации (FIDE), привлекла 3,04 млн фунтов стерлингов ($3,8 млн) в рамках первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже.

Компания разместила около 48,6 млн акций по цене 6,25 пенса за бумагу. Её общая стоимость была оценена в 41,7 млн фунтов.

Полученные от размещения средства компания направит на развитие бизнеса, в том числе для инвестиций в онлайн-платформу и маркетинговые стратегии.

В октябре прошлого года сообщалось, что World Chess может привлечь на IPO до 8 млн евро ($8,7 млн).

В первом полугодии 2022 года компания получила выручку в размере 1,98 млн евро и доналоговый убыток в 884,6 тыс. евро.

"Мы завершили IPO в очень интересное время для шахмат. Число игроков и зрителей этого вида спорта постоянно растет, что открывает новые коммерческие возможности", - заявил глава World Chess Илья Мерензон.

World Chess, основанная в 2017 году, является партнером FIDE и организует ведущие шахматные события планеты, в их числе серии Гран-При и чемпионаты мира. Также компания является оператором официальной онлайн-платформы FIDE для игры в шахматы и выпускает различную продукцию.