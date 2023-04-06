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Серия эко-забегов Running Heroes Russia пройдет В Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В апреле в Москве стартует серия эко-забегов от команды Running Heroes Russia, сообщили организаторы акции.

Первый забег пройдет 15 апреля на территории Мещерского парка. Еще несколько плоггинг-стартов (плоггинг – набирающий популярность вид забега, совмещенный со сбором мусора) запланированы на лето и осень в Москве и Московской области.

"Мы запустили плоггинг-пробежки в 2019 году и с тех пор регулярно в течение сезона проводим 3-4 таких мероприятия. Мы хотим привлечь внимание к вопросам экологии, популяризовать бережное отношение к природе и на своем примере показать, что социальная ответственность – это не только слова, но и действия. Мы видим, как растет интерес к плоггингам со стороны бегунов, и это очень круто", – прокомментировал основатель Running Heroes Russia Михаил Долгий.

Отмечается, что по итогам забега весь собранный мусор будет отсортирован и направлен на переработку. Медаль, которую получит каждый участник, сделана из переработанного пластика, собранного на прошлом забеге.

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