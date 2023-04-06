"Краснодар" по пенальти победил "Ростов" в Пути регионов Кубка России
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" одержали победу над соперниками из "Ростова" в первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.
Основное время игры в Краснодаре завершилось со счетом 1:1. В составе "Краснодара" отличился Эдуард Сперцян (23-я минута). За "Ростов" забил Роман Тугарев (54).
В серии пенальти точнее оказались игроки "Краснодара" - 5:3. Решающий 11-метровый удар реализовал Никита Кривцов.
"Краснодар" сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов, где его соперником станет московский "Спартак" или самарские "Крылья Советов". "Ростов" покидает розыгрыш Кубка.
Действующим обладателем Кубка России является "Спартак".