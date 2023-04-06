"Спартак" сыграет с "Акроном" в Кубке России по футболу
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU -
Московский "Спартак" и тольяттинский "Акрон" составили одну из пар второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.
Жеребьевка прошла в четверг.
Матч пройдет в Тольятти.
В другом полуфинале сыграют "Краснодар" и "Крылья Советов" (Самара). Матч будет проходить в "Краснодаре".
Ранее определилась финальная пара Пути РПЛ, ее составили ЦСКА (Москва) и "Урал" (Екатеринбург). Они проведут два матча - дома и в гостях.
Победители полуфиналов Кубка регионов выйдут в финал нижней сетки, проигравшие покинут турнир.
"Акрон" - единственный представитель Первой лиги, второго по статусу дивизиона в российском футболе.
Матчи пройдут 18-20 апреля, точные даты будут названы позднее.