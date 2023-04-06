Поиск

"Спартак" сыграет с "Акроном" в Кубке России по футболу

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU -

Московский "Спартак" и тольяттинский "Акрон" составили одну из пар второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.

Жеребьевка прошла в четверг.

Матч пройдет в Тольятти.

В другом полуфинале сыграют "Краснодар" и "Крылья Советов" (Самара). Матч будет проходить в "Краснодаре".

Ранее определилась финальная пара Пути РПЛ, ее составили ЦСКА (Москва) и "Урал" (Екатеринбург). Они проведут два матча - дома и в гостях.

Победители полуфиналов Кубка регионов выйдут в финал нижней сетки, проигравшие покинут турнир.

"Акрон" - единственный представитель Первой лиги, второго по статусу дивизиона в российском футболе.

Матчи пройдут 18-20 апреля, точные даты будут названы позднее.

Спартак Акрон футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Краснодар" по пенальти победил "Ростов" в Пути регионов Кубка России

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии КХЛ

Спортсмены из 104 стран выступят на мужском ЧМ по боксу

Спортсмены из 104 стран выступят на мужском ЧМ по боксу

Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"

Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"

Французский биатлонист Жаклен выступил за допуск россиян к Олимпиаде

Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 37-м месте

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Источник сообщил о согласии Месси перейти в "Аль-Хиляль"

Источник сообщил о согласии Месси перейти в "Аль-Хиляль"

Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });