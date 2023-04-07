Поиск

Российским киберспортсменам из Virtus.pro разрешили выступить под флагом РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российская киберспортивная организация Virtus.pro, которой ранее запрещали выступать под своим тегом, участвует в отборочных соревнованиях по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) турнира BLAST.tv Paris Major 2023 под флагом РФ и без изменения названия, следует из информации на официальном сайте турнира.

Так, в расписании игр указаны логотип организации, ее название и российский флаг.

В апреле 2022 года компания PGL, которая организовывала турнир PGL Major Antwerp 2022, запретила российским киберспортивным организациям Virtus.pro и Gambit участвовать в соревнованиях под своими названием и государственной символикой. Также запрет распространили на все турниры, проводимые ESL - одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире.

В связи с этим команда Virtus.pro, в составе которой играют трое россиян и двое граждан Казахстана, была вынуждена сменить название на Outsiders. Игроки Gambit вышли из организации и перешли в североамериканскую Cloud9.

В октябре-ноябре Outsiders выиграли мейджор-турнир IEM Rio Major 2022, победив в финале датчан из Heroic и став обладателями призовых в размере $500 тыс.

Мейджор - статус, который получают соревнования с крупным призовым фондом, в финансировании участвует компания Valve. Такие соревнования являются главными турнирами сезона и собирают сильнейшие киберспортивные коллективы мира.

Финальная часть BLAST.tv Paris Major 2023 пройдет 13-21 мая 2023 года в Париже. Призовой фонд турнира - $1 млн 250 тыс. Данные соревнования станут единственным турниром серии мэйджор в 2023 году и последним по Counter-Strike: Global Offensive, на смену которому придет Counter-Strike 2.

киберспорт Virtus.pro РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" сыграет с "Акроном" в Кубке России по футболу

"Краснодар" по пенальти победил "Ростов" в Пути регионов Кубка России

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии КХЛ

Спортсмены из 104 стран выступят на мужском ЧМ по боксу

Спортсмены из 104 стран выступят на мужском ЧМ по боксу

Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"

Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"

Французский биатлонист Жаклен выступил за допуск россиян к Олимпиаде

Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 37-м месте

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Источник сообщил о согласии Месси перейти в "Аль-Хиляль"

Источник сообщил о согласии Месси перейти в "Аль-Хиляль"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });