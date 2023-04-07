Российским киберспортсменам из Virtus.pro разрешили выступить под флагом РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российская киберспортивная организация Virtus.pro, которой ранее запрещали выступать под своим тегом, участвует в отборочных соревнованиях по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) турнира BLAST.tv Paris Major 2023 под флагом РФ и без изменения названия, следует из информации на официальном сайте турнира.

Так, в расписании игр указаны логотип организации, ее название и российский флаг.

В апреле 2022 года компания PGL, которая организовывала турнир PGL Major Antwerp 2022, запретила российским киберспортивным организациям Virtus.pro и Gambit участвовать в соревнованиях под своими названием и государственной символикой. Также запрет распространили на все турниры, проводимые ESL - одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире.

В связи с этим команда Virtus.pro, в составе которой играют трое россиян и двое граждан Казахстана, была вынуждена сменить название на Outsiders. Игроки Gambit вышли из организации и перешли в североамериканскую Cloud9.

В октябре-ноябре Outsiders выиграли мейджор-турнир IEM Rio Major 2022, победив в финале датчан из Heroic и став обладателями призовых в размере $500 тыс.

Мейджор - статус, который получают соревнования с крупным призовым фондом, в финансировании участвует компания Valve. Такие соревнования являются главными турнирами сезона и собирают сильнейшие киберспортивные коллективы мира.

Финальная часть BLAST.tv Paris Major 2023 пройдет 13-21 мая 2023 года в Париже. Призовой фонд турнира - $1 млн 250 тыс. Данные соревнования станут единственным турниром серии мэйджор в 2023 году и последним по Counter-Strike: Global Offensive, на смену которому придет Counter-Strike 2.